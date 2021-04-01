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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чехии фиксируют крупнейшее падение ВВП в истории До пандемии экономика страны росла в течение шести лет. Однако пандемия и связанные с ней ограничения привели в 2020 году к тому, что ВВП в стране упал на 5,6 %. Наиболее...

До пандемии экономика страны росла в течение шести лет. Однако пандемия и связанные с ней ограничения привели в 2020 году к тому, что ВВП в стране упал на 5,6 %. Наиболее негативно ограничения из-за пандемии отразились на гостиничной, туристической, транспортной отраслях и торговле. Зафиксировано падение производства, так как часть промышленных предприятий страны была остановлена во время первой волны пандемии. Жители республики из-за опасений ухудшения финансовой ситуации сократили расходы, что негативно отразилось на потребительском спросе. Уменьшилась также инвестиционная активность.