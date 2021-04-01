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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США планируется первое крупное повышение налогов со времен президентства Билла Клинтона Не заморачиваться с рецептами спасения экономики решили в США. Повысить налоги - таков план у Байдена на ближайшие 8 лет. Администрация президента там анонсировала...

Не заморачиваться с рецептами спасения экономики решили в США. Повысить налоги - таков план у Байдена на ближайшие 8 лет. Администрация президента там анонсировала свой креативный план. Программа стоимостью более 2 триллионов долларов включает обновление инфраструктуры, оживление промышленности, инвестиции в науку и соцпрограммы. А вот финансировать такие расходы демократическая администрация намерена с помощью первого крупного повышения налогов с президентства Билла Клинтона. Для начала предлагают повысить корпоративный налог с 21 % до 28 %. Кроме того, ввести такую ставку и для бизнеса, зарабатывающего прибыль за рубежом. Налог на прирост капитала и повышение нагрузки на физлиц, которые обсуждали при подготовке плана, не попали в финальную версию. Но, скорее всего, это лишь отсрочка - новые налоги, в том числе на богатых, последуют в будущем, уверены аналитики Goldman Sachs.