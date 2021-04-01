ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США планируется первое крупное повышение налогов со времен президентства Билла Клинтона

01.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не заморачиваться с рецептами спасения экономики решили в США. Повысить налоги - таков план у Байдена на ближайшие 8 лет. Администрация президента там анонсировала свой креативный план. Программа стоимостью более 2 триллионов долларов включает обновление инфраструктуры, оживление промышленности, инвестиции в науку и соцпрограммы. А вот финансировать такие расходы демократическая администрация намерена с помощью первого крупного повышения налогов с президентства Билла Клинтона. Для начала предлагают повысить корпоративный налог с 21 % до 28 %. Кроме того,  ввести такую ставку и для бизнеса, зарабатывающего прибыль за рубежом. Налог на прирост капитала и повышение нагрузки на физлиц, которые обсуждали при подготовке плана, не попали в финальную версию. Но, скорее всего, это лишь отсрочка - новые налоги, в том числе на богатых, последуют в будущем, уверены аналитики Goldman Sachs.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не заморачиваться с рецептами спасения экономики решили в США. Повысить налоги - таков план у Байдена на ближайшие 8 лет. Администрация президента там анонсировала...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Киеве на фоне роста заболеваемости коронавирусом с 5 апреля вводят карантин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by