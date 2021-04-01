ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неубедительные прогнозы ВТО

02.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прогноз роста мировой торговли в этом году Всемирная торговая организация улучшила до 8 %. И это после спада на 5,3 % в прошлом. Правда, пандемия продолжит снижать оптимистичные тенденции.  И в следующем году рост торговли снова замедлится.

Креативный план Байдена за счет налогоплательщиков

Неубедительные прогнозы ВТО


Особенно рано радоваться американским корпорациям. Президент Джо Байден представил креативный восьмилетний план по развитию США. Он собирается потратить 2 триллиона долларов на оживление промышленности, инвестиции в науку и соцпрограммы. Сделают это за счет корпораций,  для которых налоги повысятся до 28 %. Введут такую ставку и для бизнеса, который зарабатывает за рубежом. Эксперты не сомневаются, что впоследствии повысят налоги и для физических лиц. Словом, очередное падение доходов населения США и новый виток безработицы  неизбежны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз роста мировой торговли в этом году Всемирная торговая организация улучшила до 8 %. И это после спада на 5,3 % в прошлом. Правда, пандемия продолжит снижать...
 
Новости дня
Новости в мире
 
С. Лавров высказался по поводу отстранения белорусских исполнителей от "Евровидения"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by