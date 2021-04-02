Источник материала: БT

Пасхальный карантин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 130 млн человек в мире заболели COVID-19 с начала пандемии В Бразилии фиксируют чудовищные показатели смертности. Счет идет на тысячи ежедневно. Пациентов, которых не удалось спасти, хоронят даже ночью. А в карантинных...

В Бразилии фиксируют чудовищные показатели смертности. Счет идет на тысячи ежедневно. Пациентов, которых не удалось спасти, хоронят даже ночью.А в карантинных делах явно проявляется большая политика. Так власти Ирландии решили не включать граждан Франции, Италии и Германии в схему гостиничного карантина. Правительство опасается роста напряженности между Дублином и Брюсселем. К слову, в "карантинном списке" уже более полусотни государств, из них из Евросоюза - ни одного.Тем временем на континенте вслед за новогодним пришел пасхальный карантин. Жесткий локдаун - в восточной части Австрии. Людям не разрешается выходить из дома. Работают только продуктовые магазины и аптеки, за выполнением норм следит полиция.