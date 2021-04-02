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Более 130 млн человек в мире заболели COVID-19 с начала пандемии

02.04.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Бразилии фиксируют чудовищные показатели смертности. Счет идет на тысячи ежедневно. Пациентов, которых не удалось спасти, хоронят даже ночью. 

А в карантинных делах явно проявляется большая политика. Так власти Ирландии решили не включать граждан Франции, Италии и Германии в схему гостиничного карантина. Правительство опасается роста напряженности между Дублином и Брюсселем. К слову, в "карантинном списке" уже более полусотни государств, из них из Евросоюза - ни одного.

Пасхальный карантин

Тем временем на континенте вслед за новогодним пришел пасхальный карантин. Жесткий локдаун - в восточной части Австрии. Людям не разрешается выходить из дома. Работают только продуктовые магазины и аптеки, за выполнением норм следит полиция.

 
 
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В Бразилии фиксируют чудовищные показатели смертности. Счет идет на тысячи ежедневно. Пациентов, которых не удалось спасти, хоронят даже ночью.  А в карантинных...
 
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