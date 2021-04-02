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Египет потребует миллиард долларов за ликвидацию затора в Суэцком канале
02.04.2021 13:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Египта потребуют выплатить компенсацию в размере более одного миллиарда долларов за расходы, понесенные за неделю, в течение которой контейнеровоз «Эвер Гивен» блокировал Суэцкий канал. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.
Египет собирается потребовать компенсировать расходы на спасательную операцию, в которой участвовали 800 человек, а также расходы, связанные с остановкой движения по каналу и потерянными транзитными сборами за неделю.
«Мы запросим приличную сумму. Мы спасли судно без каких-либо серьезных повреждений или потерь», — сказал Усама Рабиа, чьи слова
Усама Рабиа добавил, что если сумма компенсации будет согласована, то контейнеровоз «Эвер Гивен», который сейчас находится в одном из озер канала, сможет без проблем продолжить движение. Если же дело дойдет до суда, то «Эвер Гивен» и его груз стоимостью 3,5 миллиарда долларов не смогут покинуть Египет.
Судоходство по Суэцкому каналу
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Власти страны хотят компенсировать стоимость убытков, понесенных в результате блокирования канала севшим на мель контейнеровозом.
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