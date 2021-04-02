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В Сургуте столкнулись два самолета
02.04.2021 20:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЕще одно ЧП - в российском Сургуте. В местном аэропорту столкнулись два самолета. К счастью, потерпевших нет, оба лайнера получили повреждения. Инцидент произошел при техобслуживании воздушных судов. Один самолет внезапно покатился. Проводится проверка.
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Еще одно ЧП - в российском Сургуте. В местном аэропорту столкнулись два самолета. К счастью, потерпевших нет, оба лайнера получили повреждения. Инцидент произошел...
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