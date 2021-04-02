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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Италии против COVID-ограничений вышли рестораторы Сотни владельцев заведений общественного питания собрались в Болонье на одной из главных магистралей. Акция связана с указом властей о новых ограничениях на...

Сотни владельцев заведений общественного питания собрались в Болонье на одной из главных магистралей. Акция связана с указом властей о новых ограничениях на Пасху. Вся Италия теперь считается "красной зоной", где запрещена работа баров, ресторанов и закусочных.Индустрия общественного питания в стране испытывает трудности с марта прошлого года, работу заведений жестко регулируют, а то и вовсе запрещают. Демонстрация стала очередной попыткой владельцев и сотрудников этого сектора экономики быть услышанными правительством.