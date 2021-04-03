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Золотистый ретривер в прямом эфире отобрала микрофон у корреспондента телеканала "Мир 24"
03.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭти кадры собрали уже сотни тысяч просмотров в интернете. Золотистый ретривер стал героем ТВ. Собака в прямом эфире отобрала микрофон у корреспондента телеканала "Мир 24". Девушка устроила погоню за воришкой.
Позже журналистка все-таки вернулась в эфир, но уже не одна, а вместе с пушистым похитителем.
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Эти кадры собрали уже сотни тысяч просмотров в интернете. Золотистый ретривер стал героем ТВ. Собака в прямом эфире отобрала микрофон у корреспондента телеканала...
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