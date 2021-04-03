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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Золотистый ретривер в прямом эфире отобрала микрофон у корреспондента телеканала "Мир 24" Эти кадры собрали уже сотни тысяч просмотров в интернете. Золотистый ретривер стал героем ТВ. Собака в прямом эфире отобрала микрофон у корреспондента телеканала...

Эти кадры собрали уже сотни тысяч просмотров в интернете. Золотистый ретривер стал героем ТВ. Собака в прямом эфире отобрала микрофон у корреспондента телеканала "Мир 24". Девушка устроила погоню за воришкой.Позже журналистка все-таки вернулась в эфир, но уже не одна, а вместе с пушистым похитителем.