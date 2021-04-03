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Протесты против ограничений в Швейцарии
03.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Швейцарии в городе Санкт-Галлен полиция задержала более 20 человек на акции против ограничений. Протестующие забросали стражей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики ответили слезоточивым газом и пустили в ход резиновые пули. Сообщается о нескольких пострадавших. Ранее полиции стало известно, что к насилию молодых людей призывали через соцсети. Некоторые протестующие приехали в город со всех уголков Швейцарии.
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В Швейцарии в городе Санкт-Галлен полиция задержала более 20 человек на акции против ограничений. Протестующие забросали стражей камнями и бутылками с...
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