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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты против ограничений в Швейцарии В Швейцарии в городе Санкт-Галлен полиция задержала более 20 человек на акции против ограничений. Протестующие забросали стражей камнями и бутылками с...

В Швейцарии в городе Санкт-Галлен полиция задержала более 20 человек на акции против ограничений. Протестующие забросали стражей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики ответили слезоточивым газом и пустили в ход резиновые пули. Сообщается о нескольких пострадавших. Ранее полиции стало известно, что к насилию молодых людей призывали через соцсети. Некоторые протестующие приехали в город со всех уголков Швейцарии.