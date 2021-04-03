Источник материала: БT

В Ватикане в соборе Святого Петра проходит пасхальная вигилия или всенощное пасхальное бдение. Его возглавил Папа Римский Франциск. Богослужение продлится до самого рассвета. Из-за пандемии все мессы и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. По традиции Папа Римский зажег пасхал, провозгласив свет Христа. От него другие священнослужители зажгли свои свечи. Обряд символизирует христианское учение, призванное просветить народы.





Храм Гроба Господня открыли специально для пасхальной службы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всенощная служба в соборе Святого Петра В Ватикане в соборе Святого Петра проходит пасхальная вигилия или всенощное пасхальное бдение. Его возглавил Папа Римский Франциск. Богослужение продлится до...

В Великую субботу духовенство и верующие собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он был закрыт для посещений с июля прошлого года, однако к святому празднику его открыли.