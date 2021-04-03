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Всенощная служба в соборе Святого Петра

03.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Ватикане в соборе Святого Петра проходит пасхальная вигилия или всенощное пасхальное бдение. Его возглавил Папа Римский Франциск. Богослужение продлится до самого рассвета. Из-за пандемии все мессы и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. По традиции Папа Римский зажег пасхал, провозгласив свет Христа. От него другие священнослужители зажгли свои свечи. Обряд символизирует христианское учение, призванное просветить народы.

Храм Гроба Господня открыли специально для пасхальной службы


В Великую субботу духовенство и верующие собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он был закрыт для посещений с июля прошлого года, однако к святому празднику его открыли.

 
 
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В Ватикане в соборе Святого Петра проходит пасхальная вигилия или всенощное пасхальное бдение. Его возглавил Папа Римский Франциск. Богослужение продлится до...
 
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