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Папа Римский Франциск призвал верующих не терять надежду, несмотря на пандемию

04.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во время всенощного бдения по случаю Воскресения Христова в базилике Святого Петра Папа Римский Франциск призвал верующих не терять надежду, несмотря на пандемию. Из-за мер безопасности на службу допустили всего 200 человек. Кроме того, мероприятие началось на два часа раньше обычного, чтобы участники смогли вернуться домой до 22:00, так как в Риме и остальной Италии действует комендантский час. По традиции понтифик зажег Пасхал, провозгласив Свет Христа. От него другие священнослужители зажгли свои свечи. Обряд символизирует христианское учение, призванное просветить народы.

 
 
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Во время всенощного бдения по случаю Воскресения Христова в базилике Святого Петра Папа Римский Франциск призвал верующих не терять надежду, несмотря на пандемию....
 
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