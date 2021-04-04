Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas миллионера Тапи

Источник материала: Tut.by

Неизвестные в ночь на воскресенье проникли в дом и ограбили французского бизнесмена и политика Бернара Тапи. Об этом сообщает телеканал BFM.



Бернар Тапи (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Инцидент произошел в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от Парижа в загородном доме Тапи. Четверо мужчин проникли в загородное имение миллиардера, напали на него и его жену Доминик Тапи и украли драгоценности.

Ги Жоффруа, мэр городка Комб-ла-Виль, где расположен дом Тапи, сообщил, что преступники связали и избили супругов. Доминик Тапи нанесли несколько ударов, позже ее доставили в больницу. Сейчас она уже вернулась домой.

По словам Жоффруа, жестокость грабителей, вероятно, связана с их неоправдавшимися надеждами. «Они думали, что забрались в сокровищницу, а выяснилось, что брать было нечего», — пояснил он.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту кражи с применением насилия. Преступники пока не задержаны, их ищут.

78-летний Бернар Тапи в молодости пытался сделать карьеру в гонках и эстраде, но не преуспел. Начал заниматься бизнесом в 1967 году, затем основал фирму Bernard Tapie Finances, которая занималась восстановлением обанкротившихся предприятий.

В 1986 году за $ 35 млн приобрел футбольный клуб «Олимпик марсель» и на протяжении восьми лет был его президентом. С 1990 по 1993 год владел корпорацией Adidas. Сейчас он возглавляет холдинг Bernard Tapie Group и владеет 89% La Provence Group, издающей газеты La Provence и Corse-Matin. В 2019 году его состояние оценивалось в € 200−250 млн.

До 2000-х годов Тапи занимался политикой, будучи членом французской Радикальной левой партии. С 1989 по 1995 год был депутатом Национального собрания, в 1992—1993 годах был министром по делам городов, а с 1994 по 1997 год — депутатом Европарламента.