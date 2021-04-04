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Папа Римский Франциск выступил с традиционным пасхальным посланием "Граду и миру"
04.04.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Во время речи он осудил войны в период пандемии. Такую ситуацию понтифик назвал безобразием. Также Франциск призвал принять меры для того, чтобы преодолеть задержки в распределении вакцин и поделиться ими с наиболее бедными странами. К слову, уже второй год подряд из-за пандемии Папа выступает не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра.
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Во время речи он осудил войны в период пандемии. Такую ситуацию понтифик назвал безобразием. Также Франциск призвал принять меры для того, чтобы преодолеть...
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