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В Иерусалиме на пасхальное богослужение собрались десятки представителей христианского духовенства и верующих
04.04.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Иерусалиме на пасхальное богослужение в храме Гроба Господня собрались десятки представителей христианского духовенства и верующих. Отметим, святыня была закрыта для посещений с июля прошлого года. Бдение в нынешнем возглавил латинский патриарх Пьербаттиста Пиццабалла - самый высокопоставленный католический священнослужитель в регионе.
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В Иерусалиме на пасхальное богослужение собрались десятки представителей христианского духовенства и верующих
В Иерусалиме на пасхальное богослужение в храме Гроба Господня собрались десятки представителей христианского духовенства и верующих. Отметим, святыня была...
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