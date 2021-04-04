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Италия объявлена красной зоной строгого карантина

04.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Карантин для итальянцев

Италия объявлена красной зоной строгого карантина. Закрыты все непродовольственные магазины, бары и рестораны работают только на вынос, а для того, чтобы выйти из дома, нужна веская причина.

Рост числа заболевших в Японии

В японских регионах фиксируют рекордное количество случаев COVID. В префектуре Осака более 600 новых зараженных за последние 24 часа. Сильное давление оказывается на системы здравоохранения страны.

Наращивание темпов вакцинации

Во Франции решили наращивать темпы вакцинации. Активизация происходит на фоне нового всплеска случаев болезни. Пятая республика все еще отстает по количеству привитых от Британии и США. Чтобы улучшить ситуацию, французские военные планируют открыть семь центров вакцинации для гражданского населения.

 
 
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Карантин для итальянцев Италия объявлена красной зоной строгого карантина. Закрыты все непродовольственные магазины, бары и рестораны работают только на...
 
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