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Столкновения с полицией в Белфасте
04.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Протесты прокатились и по Северной Ирландии. Там накануне было совершено нападение на сотрудников полиции. Протестующие перекрыли правоохранителям дорогу двумя горящими автомобилями.
Полицейская служба Северной Ирландии призвала протестующих к спокойствию, а всех молодых людей попросила не попадать в ловушку преступности.
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Протесты прокатились и по Северной Ирландии. Там накануне было совершено нападение на сотрудников полиции. Протестующие перекрыли правоохранителям дорогу двумя...
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