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Во Франции за год более 400 тренеров и учителей обвинили в насилии. Две трети пострадавших - младше 15 лет

05.04.2021 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В течение 2020 года во Франции в рамках кампании по борьбе с насилием в спорте выявили более 400 человек, подозреваемых в жестоком обращении, в том числе сексуальном насилии, домогательстве или сокрытии таких действий. В большинстве случаев (89%) речь шла о фактах сексуального насилия, сообщает министерство спорта страны.


Фото: Reuters

Всего французские власти получили 387 сообщений о насилии, к которым оказались причастны 421 человек (96% из них — мужчины). Больше половины из подозреваемых — 245 человек — работали спортивными тренерами и учителями. Обвинения затронули людей, связанных с 48 спортивными федерациями страны.

В основном жертвами насилия стали женщины (83%), при этом многие пострадавшие были несовершеннолетними (82%), а примерно две трети (63%) — младше 15 лет.

В отношении 60 человек возбудили уголовные дела, еще 299 расследований продолжаются. Более 100 человек временно или навсегда отстранили от должностей, которые они занимали.

 
 
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В отношении 60 человек возбудили уголовные дела, еще 299 расследований продолжаются. Более 100 человек временно или навсегда отстранили от должностей, которые они...
 
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