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Во имя исторической правды

Вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В.Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма Во имя исторической правды Президент России сегодня подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Отныне...

Президент России сегодня подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Отныне российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 миллионов рублей за публичное оскорбление ветеранов.За подобные действия штраф 3 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. А если такие сведения распространялись через СМИ и интернет с использованием служебного положения - штраф до 5 миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы - до 5 лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.