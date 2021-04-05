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В.Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма

05.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во имя исторической правды

Президент России сегодня подписал  законы об усилении административной и уголовной ответственности  за реабилитацию нацизма. Отныне российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 миллионов рублей  за публичное оскорбление ветеранов. 

Вводится наказание  за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны

За подобные действия  штраф 3 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. А если такие сведения распространялись через СМИ и интернет с использованием служебного положения - штраф до 5 миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы - до 5 лет  с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.

 
 
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Во имя исторической правды Президент России сегодня подписал  законы об усилении административной и уголовной ответственности  за реабилитацию нацизма. Отныне...
 
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