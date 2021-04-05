|
В.Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
05.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Во имя исторической правдыПрезидент России сегодня подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Отныне российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 миллионов рублей за публичное оскорбление ветеранов.
Вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войныЗа подобные действия штраф 3 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. А если такие сведения распространялись через СМИ и интернет с использованием служебного положения - штраф до 5 миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы - до 5 лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В.Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
Во имя исторической правды Президент России сегодня подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Отныне...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)