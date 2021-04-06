Источник материала: БT

В США от нехватки еды страдают 22 млн американцев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай объявил о полном искоренении бедности в стране О полном искоренении бедности в стране объявил Китай. Этому посвящена очередная "Белая книга" - это документы, которые публикует пресс-канцелярия Госсовета КНР. Их...

О полном искоренении бедности в стране объявил Китай. Этому посвящена очередная "Белая книга" - это документы, которые публикует пресс-канцелярия Госсовета КНР. Их выпускают по наиболее животрепещущим вопросам китайской политики. В документе утверждается, что Китай вывел из бедности почти 100 миллионов сельского населения и снял ярлык "бедный" более чем с 8 сотен уездов и 128 тысяч деревень. А поскольку в Поднебесной проживает почти пятая часть населения мира, полное искоренение абсолютной нищеты в стране, по мнению авторов книги, внесло значительный вклад в развитие дела сокращения масштабов нищеты во всем мире.И кардинально противоположные новости приходят из США. С проблемами нехватки еды и средств для покупки продуктов из-за пандемии столкнулись около 22 миллионов американцев. Это примерно каждая шестая семья, в которой есть дети.