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В. Зеленский: Вступление Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе

06.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередное громкое и совершенно провокационное заявление прозвучало сегодня в Киеве. Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе.  Это слова из телефонного разговора президента Украины с генсеком альянса.  Тут же последовала реакция из Москвы  (на заявление отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина). Дмитрий Песков предположил, что вступление Украины в НАТО  только навредит стране, и напомнил, что для миллионов людей, которые живут в самопровозглашенных ДНР и ЛНР,  такое решение неприемлемо.
 
 
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Очередное громкое и совершенно провокационное заявление прозвучало сегодня в Киеве. Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - единственный путь к...
 
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