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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Зеленский: Вступление Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе Очередное громкое и совершенно провокационное заявление прозвучало сегодня в Киеве. Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - единственный путь к...

Очередное громкое и совершенно провокационное заявление прозвучало сегодня в Киеве. Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Это слова из телефонного разговора президента Украины с генсеком альянса. Тут же последовала реакция из Москвы (на заявление отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина). Дмитрий Песков предположил, что вступление Украины в НАТО только навредит стране, и напомнил, что для миллионов людей, которые живут в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, такое решение неприемлемо.