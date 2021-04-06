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В. Зеленский: Вступление Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе
06.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОчередное громкое и совершенно провокационное заявление прозвучало сегодня в Киеве. Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Это слова из телефонного разговора президента Украины с генсеком альянса. Тут же последовала реакция из Москвы (на заявление отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина). Дмитрий Песков предположил, что вступление Украины в НАТО только навредит стране, и напомнил, что для миллионов людей, которые живут в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, такое решение неприемлемо.
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Очередное громкое и совершенно провокационное заявление прозвучало сегодня в Киеве. Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - единственный путь к...
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