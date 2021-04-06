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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иран и США возвращаются к переговорам по ядерной сделке Иран и США возвращаются к переговорам по ядерной сделке. Сегодня в Вене дипломаты обсудят возвращение к договору об атомной программе Ирана. Напомним, Вашингтон из...

Иран и США возвращаются к переговорам по ядерной сделке. Сегодня в Вене дипломаты обсудят возвращение к договору об атомной программе Ирана. Напомним, Вашингтон из сделки вышел при администрации Трампа. Совместный всеобъемлющий план действий предполагает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Новая администрация Байдена дала понять, что если Иран выполнит определенные условия, Вашингтон не против вернуться к этому договору. Тегеран же хочет, чтобы США начали со снятия экономических санкций.