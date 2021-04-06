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Зачем поляки переписывают историю?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зачем поляки переписывают историю? Не вызывает сомнения добрые отношения с соседями - это в духе и нашего народа, и национальной политики. Но если более пристально взглянуть на тенденции в действиях...

Не вызывает сомнения добрые отношения с соседями - это в духе и нашего народа, и национальной политики. Но если более пристально взглянуть на тенденции в действиях и, мягко говоря, недружественных жестах некоторых стран-соседок, становятся понятны имперские нравоучительные амбиции.К примеру, Польша. Сейм страны на протяжении многих лет целенаправленно искажает трактовку судьбоносных для всех наших народов событий 80-летней давности. Год назад польские депутаты приняли резолюцию, в которой открыто заявили, что Москва и Берлин несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. И попытки внушать всем ложную информацию об угрозе и военной опасности, которая якобы исходила от Советского Союза, а теперь от России, не прекращаются. В угоду чему или кому ответ очевиден - власти Польши готовы размещать на своей территории военных США и американскую базу наземной противоракетной обороны. А это у самых наших границ.И другой пример. Укрывая у себя беглых и экстремистов, уже на территории Беларуси они открыто внушают нашей молодежи преступные идеалы убийц и карателей.