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Зачем поляки переписывают историю?

06.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Не вызывает сомнения  добрые отношения с соседями - это в духе и нашего народа, и национальной политики. Но если более пристально взглянуть на тенденции в действиях и, мягко говоря, недружественных жестах некоторых стран-соседок,  становятся понятны имперские нравоучительные амбиции. 

Зачем поляки переписывают историю? 

К примеру,  Польша. Сейм страны на протяжении многих лет целенаправленно искажает трактовку судьбоносных для всех наших народов событий 80-летней давности. Год назад польские депутаты приняли резолюцию, в которой открыто заявили, что  Москва и Берлин несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. И попытки внушать всем ложную информацию об угрозе и военной опасности, которая якобы исходила от Советского Союза, а теперь от России, не прекращаются. В угоду чему или кому  ответ очевиден - власти Польши готовы размещать на своей территории военных США и американскую базу наземной противоракетной обороны.  А это у самых наших границ. 
И другой пример. Укрывая у себя беглых и экстремистов, уже на территории Беларуси они открыто  внушают нашей молодежи преступные идеалы убийц и карателей.

Эксперт о том, как Польша переписывает историю Второй мировой войны

Т. Янковский о фальсификации истории в Польше

 
 
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Не вызывает сомнения  добрые отношения с соседями - это в духе и нашего народа, и национальной политики. Но если более пристально взглянуть на тенденции в действиях...
 
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