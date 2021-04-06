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Масштабный опрос разоблачил фейки литовской идеологии

06.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Другой наш сосед, Литва, где действия политиков тоже не отличаются своими миролюбивыми принципами. Что любопытно - мнения простых людей совсем не совпадают с политикой властей.

Литовцы  не хотят вражды с белорусами

По итогам исследования Вильнюсского института политического анализа, 66 % литовцев считают, что их страна напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут и экономический ущерб. 
Масштабный опрос выявил целый ряд фейков официальной литовской идеологии. Членство в ЕС и НАТО оказалось для самих литовцев незаманчиво.  54 % убеждены, что "у Литвы нет самостоятельной внешней политики - все диктует Брюссель".
  

Популярно и утверждение, что взносы для НАТО лучше бы потратить на социальную сферу 

Кстати, во внутренней повестке тоже оказалось много неприятных для местных политиков открытий. В Литве честному человеку не дают заработать - с этим согласились более 70 % респондентов. 59 % и вовсе обвинили властей - конкретно консерваторов - что, их "действия  обокрали людей - обесценились пенсии и деньги".

Недовольны литовцы и ситуацией вокруг COVID-19

Половина опрошенных отчасти согласны с утверждением, что система здравоохранения в Литве не работает, а пандемия ее полностью разрушила. Еще 28 %  негативно оценивают систему здравоохранения Литвы. 

Все это, очевидно, идет в разрез с пропагандой официального Вильнюса

Одним из самых ярких примеров стал провал пропаганды антисоветизма, которым зачастую политики Литвы прикрывают собственные ошибки. Так, 53 % опрошенных  считают, что в советское время большинство людей были экономически защищены. В самой Литве не так давно уровень безработицы превысил 16 %.


 
 
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Другой наш сосед, Литва, где действия политиков тоже не отличаются своими миролюбивыми принципами. Что любопытно - мнения простых людей совсем не совпадают с...
 
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