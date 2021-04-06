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Масштабный опрос разоблачил фейки литовской идеологии
06.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Другой наш сосед, Литва, где действия политиков тоже не отличаются своими миролюбивыми принципами. Что любопытно - мнения простых людей совсем не совпадают с политикой властей.
Масштабный опрос выявил целый ряд фейков официальной литовской идеологии. Членство в ЕС и НАТО оказалось для самих литовцев незаманчиво. 54 % убеждены, что "у Литвы нет самостоятельной внешней политики - все диктует Брюссель".
Популярно и утверждение, что взносы для НАТО лучше бы потратить на социальную сферуКстати, во внутренней повестке тоже оказалось много неприятных для местных политиков открытий. В Литве честному человеку не дают заработать - с этим согласились более 70 % респондентов. 59 % и вовсе обвинили властей - конкретно консерваторов - что, их "действия обокрали людей - обесценились пенсии и деньги".
Недовольны литовцы и ситуацией вокруг COVID-19Половина опрошенных отчасти согласны с утверждением, что система здравоохранения в Литве не работает, а пандемия ее полностью разрушила. Еще 28 % негативно оценивают систему здравоохранения Литвы.
Все это, очевидно, идет в разрез с пропагандой официального ВильнюсаОдним из самых ярких примеров стал провал пропаганды антисоветизма, которым зачастую политики Литвы прикрывают собственные ошибки. Так, 53 % опрошенных считают, что в советское время большинство людей были экономически защищены. В самой Литве не так давно уровень безработицы превысил 16 %.
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Другой наш сосед, Литва, где действия политиков тоже не отличаются своими миролюбивыми принципами. Что любопытно - мнения простых людей совсем не совпадают с...
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