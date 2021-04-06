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Украина повернулась спиной к соседям по своей прозападной инициативе

06.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

И, наконец,  самый, можно сказать, родной сосед - Украина, которая тоже, несмотря на здравые аргументы и предупреждения, повернулась спиной к соседям по своей прозападной инициативе.

Очередное громкое и совершенно провокационное заявление прилетело сегодня из Киева

Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Это слова из телефонного разговора украинского лидера с генсеком альянса. 

Из Москвы на заявление отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина. Дмитрий Песков предположил, что вступление в НАТО вряд ли поможет Украине справиться со своей проблемой, а лишь только навредит стране. Он напомнил, что для миллионов людей, которые проживают в ДНР и ЛНР,  такое решение неприемлемо.

Впрочем и брюссельские эксперты вовремя заметили: в НАТО не принимают государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может навредить всему альянсу. 

Да, на вожделенный Запад  нынешнюю Украину  с ее марионеточной властью  впускать не спешат

Народу же Украины остается только сетовать на судьбу и сожалеть об утраченных надеждах на мир и процветание. Простые украинцы по-хорошему заглядываются на Беларусь.
Согласно февральскому опросу Киевского международного института социологии,  36 % украинцев назвали Александра Лукашенко  лучшим иностранным президентом, обойдя в рейтинге и местных политиков, включая Зеленского.

Украина повернулась спиной к добрым соседям

Не помнит Киев и всех приложенных усилий Беларуси в разрешении ситуации на востоке Украины. Именно Минск стал мирной политической площадкой. В 2015 лидеры России, Украины, Германии и Франции собрались во Дворце Независимости, чтобы использовать шанс на мирное разрешение кризиса. За этим последовала и серия заседаний трехсторонней контактной группы.
Но сегодня  очередное циничное заявление Киева: мол, они уже не считают Беларусь нейтральной страной. По словам вице-премьера Алексея Резникова, Беларусь якобы находится под влиянием России,  у Киева "нет доверия к этой территории". Вот так разом отмахнулись от помощи ближайших братьев.

 
Теги: Минск
 
 
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И, наконец,  самый, можно сказать, родной сосед - Украина, которая тоже, несмотря на здравые аргументы и предупреждения, повернулась спиной к соседям по своей...
 
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