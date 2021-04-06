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Украина повернулась спиной к соседям по своей прозападной инициативе
06.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИ, наконец, самый, можно сказать, родной сосед - Украина, которая тоже, несмотря на здравые аргументы и предупреждения, повернулась спиной к соседям по своей прозападной инициативе.
Очередное громкое и совершенно провокационное заявление прилетело сегодня из Киева
Из Москвы на заявление отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина. Дмитрий Песков предположил, что вступление в НАТО вряд ли поможет Украине справиться со своей проблемой, а лишь только навредит стране. Он напомнил, что для миллионов людей, которые проживают в ДНР и ЛНР, такое решение неприемлемо.
Впрочем и брюссельские эксперты вовремя заметили: в НАТО не принимают государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может навредить всему альянсу.
Да, на вожделенный Запад нынешнюю Украину с ее марионеточной властью впускать не спешатНароду же Украины остается только сетовать на судьбу и сожалеть об утраченных надеждах на мир и процветание. Простые украинцы по-хорошему заглядываются на Беларусь.
Согласно февральскому опросу Киевского международного института социологии, 36 % украинцев назвали Александра Лукашенко лучшим иностранным президентом, обойдя в рейтинге и местных политиков, включая Зеленского.
Украина повернулась спиной к добрым соседямНе помнит Киев и всех приложенных усилий Беларуси в разрешении ситуации на востоке Украины. Именно Минск стал мирной политической площадкой. В 2015 лидеры России, Украины, Германии и Франции собрались во Дворце Независимости, чтобы использовать шанс на мирное разрешение кризиса. За этим последовала и серия заседаний трехсторонней контактной группы.
Но сегодня очередное циничное заявление Киева: мол, они уже не считают Беларусь нейтральной страной. По словам вице-премьера Алексея Резникова, Беларусь якобы находится под влиянием России, у Киева "нет доверия к этой территории". Вот так разом отмахнулись от помощи ближайших братьев.
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И, наконец, самый, можно сказать, родной сосед - Украина, которая тоже, несмотря на здравые аргументы и предупреждения, повернулась спиной к соседям по своей...
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