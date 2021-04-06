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Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены по неосторожности 11 лет назад
07.04.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков признался в убийстве жены в 2010 году. Об этом сообщает
Адвокат подчеркнул, что чистосердечное признание было сделано по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), а не по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Причинение смерти по неосторожности — преступление небольшой тяжести, максимальное наказание за которое составляет два года лишения свободы.
Арутюнян уточнил, что изначально Земченков сделал чистосердечное признание без адвоката, и теперь защита «разбирается в обстоятельствах этого».
Жена нефролога Ирина Земченкова пропала в конце марта 2010 года. О ее пропаже заявил сам Земченков — он сказал, что она ушла из дома на работу и не вернулась. Впоследствии нефролог участвовал в передаче «Жди меня», герои которой разыскивают пропавших родственников.
Уголовное дело об убийстве, возбужденное сразу после исчезновения женщины, долгое время оставалось без движения. В декабре 2020 года отец Земченковой пожаловался на это главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, после чего к делу подключились сотрудники главного управления криминалистики ведомства.
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Адвокат подчеркнул, что чистосердечное признание было сделано по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), а не по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105...
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