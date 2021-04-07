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Участниц «голой фотосессии» в Дубае высылают из страны
07.04.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанные в Дубае за «голую фотосессию» будут депортированы из ОАЭ, сообщает
«Генпрокуратура завершила расследование в отношении участников съемки с обнаженными девушками. Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны», — сказано в сообщении. При этом дату депортации власти не указали.
В полиции ранее заявляли, что наказанием для участниц фотосессии может стать штраф в размере 5 тысяч дирхамов (более 1,3 тысячи долларов) или шесть месяцев тюрьмы.
О том, что среди задержанных — 12 украинок, 6 апреля
Напомним, изначально различные СМИ и телеграм-каналы рассказали, что 3 апреля полиция Дубая задержала 40 участниц фотосессии на балконе одной из высоток в элитном городском районе Marina, где они позировали без одежды. Писали, что среди задержанных есть гражданки
Представители российского генконсульства
В пресс-службе компании Involta, которую возглавляет Концов, изданию
«Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно», — сообщили в компании.
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Задержанные в Дубае за «голую фотосессию» будут депортированы из ОАЭ, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на медиаофис правительства эмирата Дубай. Ранее...
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