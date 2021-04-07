Участниц «голой фотосессии» в Дубае высылают из страны

Источник материала: Tut.by

Задержанные в Дубае за «голую фотосессию» будут депортированы из ОАЭ, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на медиаофис правительства эмирата Дубай. Ранее сообщалось, что задержаны 12 девушек из Украины и россиянин.



Фото: телеграм-канал Life Shot

«Генпрокуратура завершила расследование в отношении участников съемки с обнаженными девушками. Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны», — сказано в сообщении. При этом дату депортации власти не указали.

В полиции ранее заявляли, что наказанием для участниц фотосессии может стать штраф в размере 5 тысяч дирхамов (более 1,3 тысячи долларов) или шесть месяцев тюрьмы.

О том, что среди задержанных — 12 украинок, 6 апреля Hromadske.ua сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Девушек в следственном изоляторе посетил украинский консул, который также встретился с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм этики. Николенко отметил, что условия содержания украинок в изоляторе приемлемы.

Напомним, изначально различные СМИ и телеграм-каналы рассказали, что 3 апреля полиция Дубая задержала 40 участниц фотосессии на балконе одной из высоток в элитном городском районе Marina, где они позировали без одежды. Писали, что среди задержанных есть гражданки России и Беларуси. Однако это не подтвердилось .

Представители российского генконсульства заявили , что единственным задержанным гражданином России является мужчина — предполагаемый организатор фотосессии. По информации телеграм-канала Mash, им может оказаться IT-бизнесмен Алексей Концов.

В пресс-службе компании Involta, которую возглавляет Концов, изданию Life заявили, что мужчина к инциденту не имеет отношения.

«Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно», — сообщили в компании.