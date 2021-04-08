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Адвокат рассказала о дальнейшем ухудшении состояния Навального: у него обнаружили две грыжи
08.04.2021 07:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врачи в ИК-2 в Покрове сообщили политику Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружили две грыжи. Об этом «Дождю» рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.
Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и
Адвокат назвала одну из грыж «достаточно сложной в лечении» и отметила со ссылкой на невролога, что лечение, которое Навальному выписали в колонии, «неэффективно и может привести к ухудшению состояния».
По словам Михайловой, при этом фельдшер в колонии настаивает, что Навальному нужно принимать диклофенак и никотиновую кислоту. Она выразила мнение, что администрация боится приезда врача высокой категории, так как после осмотра Навального «будет известно, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья».
Михайлова сообщила, что у Навального по-прежнему болит спина и нога. «Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы», — заявила адвокат.
Михайлова также рассказала, что у политика 5 и 6 апреля была высокая температура, но к 7 апреля она упала до 37 — 37,2 градуса.
Адвокат Вадим Кобзев
Алексей Навальный в колонии
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Михайлова также рассказала, что у политика 5 и 6 апреля была высокая температура, но к 7 апреля она упала до 37 - 37,2 градуса.
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