Главе Еврокомиссии на встрече с президентом Турции не хватило стула. В Анкаре объяснили почему

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает «несправедливыми» обвинения в адрес турецкой стороны в связи с инцидентом со стульями на встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 8 апреля сообщает агентство Анадолу.



Скриншот видео

Министр акцентировал внимание на том, что протокол встречи был заблаговременно согласован с Евросоюзом.

«Мы не хотели делать никаких заявлений по этой теме, но увидели, что за рубежом это вызвало реакцию и на Турцию посыпались несправедливые обвинения. Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире», — отметил Чавушоглу.

6 апреля во время встречи президента Эрдогана с главой Евросовета Шарлем Мишелем, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен последней не досталось места в зале заседаний. Стульев в помещении оказалось всего два — их заняли Мишель и Эрдоган. В результате фон дер Ляйен пришлось сесть на диване напротив Чавушоглу. По протоколу он занимает более низкий ранг.

Депутаты Европарламента раскритиковали инцидент в Анкаре. По их мнению, Мишель также должен был уступить место коллеге.