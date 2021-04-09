США заявили о максимальном с 2014 года скоплении российских войск у границы Украины

Источник материала: Tut.by

Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.



Специальное учение в Крыму военной полиции и военной автомобильной инспекции Черноморского флота. Фото: Минобороны РФ

«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она.

Псаки также отметила, что на этой неделе были убиты пять украинских солдат и назвала происходящее «очень тревожащими знаками».

Сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной появились в конце марта. Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в переброске участвуют около 4 тыс. военнослужащих, они прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым.

О перемещении военных в Ростовскую область также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT).

В Кремле в ответ заявляли, что армия может передвигаться на российской территории по тем маршрутам, по которым считает нужным. Представитель президента Дмитрий Песков уточнял, что движение российских войск не несет угрозы другим государствам.

В США ранее уже заявляли о своей обеспокоенности из-за этого. В начале недели представитель Госдепартамента Нэд Прайс сообщил, что Вашингтон попросил Россию «представить объяснения в связи с этими провокациями».

«Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую <…> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — добавлял он.

В Минобороны также заявили, что рассматривают возможность отправить военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины.