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США заявили о максимальном с 2014 года скоплении российских войск у границы Украины
09.04.2021 06:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она.
Псаки также отметила, что на этой неделе были убиты пять украинских солдат и назвала происходящее «очень тревожащими знаками».
Сообщения о том, что Россия
О перемещении военных в Ростовскую область также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT).
В Кремле в ответ заявляли, что армия может передвигаться на российской территории по тем маршрутам, по которым считает нужным. Представитель президента Дмитрий Песков уточнял, что движение российских войск не несет угрозы другим государствам.
В США ранее уже заявляли о своей обеспокоенности из-за этого. В начале недели представитель Госдепартамента Нэд Прайс сообщил, что Вашингтон попросил Россию «представить объяснения в связи с этими провокациями».
«Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую <…> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — добавлял он.
В Минобороны также заявили, что рассматривают возможность отправить военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины.
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Псаки также отметила, что на этой неделе были убиты пять украинских солдат и назвала происходящее «очень тревожащими знаками».
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