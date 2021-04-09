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Словакия обвинила Россию в поставках «Спутник V», который отличается от описанного в журнале The Lancet
09.04.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вакцина «Спутник V», поставленная в Словакию, отличается от образцов, результаты испытаний которых были опубликованы в научном журнале The Lancet. Об этом 8 апреля
В сообщении подчеркивается, что для одобрения вакцины не хватает дополнительных данных о доклинических и клинических испытаниях.
«Значительная часть данных, примерно 80%, не была предоставлена даже после повторных запросов», — отметили в SUKL. Полученный из России препарат также отличается от того, который был предоставлен для исследования в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
О несоответствии образцов ранее
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от Словакии вернуть уже поставленные дозы вакцины. Как подчеркнули в РФПИ, соответствующее письмо было направлено еще 6 апреля. Фонд обвинил власти Словакии в «многочисленных нарушениях контракта» и саботаже, заявив, что тестирование вакцины проводилось не в сертифицированной лаборатории ЕС. Всего в марте в Словакию были поставлены 200 тысяч доз — теперь РФПИ планирует использовать их в других странах.
Словакия могла стать второй страной ЕС, начавшей использовать «Спутник». С февраля российской вакциной своих жителей прививает Венгрия. На уровне Евросоюза вакцина пока не одобрена — многие страны сообщества высказывали свой интерес к «Спутнику», однако заявляли, что готовы начать закупки только после одобрения EMA. Процедура проверки началась 4 марта, точных сроков ее завершения европейский регулятор официально не называл, однако
Решение о закупке «Спутника» привело к отставке премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Он был вынужден покинуть свой пост в конце марта, вместе с ним ушли члены его правительства. Матович договорился о закупках российской вакцины, не посоветовавшись с партнерами, хотя две из четырех партий правительственной коалиции были против — на фоне продолжавшихся уже несколько месяцев разногласий это решение стало формальным поводом потребовать его ухода.
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Словакия обвинила Россию в поставках «Спутник V», который отличается от описанного в журнале The Lancet
Полученный из России препарат также отличается от того, который был предоставлен для исследования в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
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