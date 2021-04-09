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Королевская семья будет в трауре 30 дней - это время Елизавета Вторая не будет исполнять свои обязанности и не подпишет ни один закон

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Великобритания скорбит: ушел из жизни принц Филипп В Великобритании скорбят по принцу Филиппу. По всей стране приспущены флаги. В знак памяти жители Лондона несут цветы к Виндзорскому замку. Соболезнования...

В Великобритании скорбят по принцу Филиппу. По всей стране приспущены флаги. В знак памяти жители Лондона несут цветы к Виндзорскому замку. Соболезнования королеве Елизавете II, а также всем членам семьи и гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии направил Александр ЛукашенкоПринц Филипп скончался сегодня в Виндзорском замке. В последние несколько месяцев самочувствие герцога Эдинбургского ухудшилось. До 100-летнего юбилея принц Филипп не дожил 2 месяца.