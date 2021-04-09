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Великобритания скорбит: ушел из жизни принц Филипп

09.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Великобритании скорбят по принцу Филиппу. По всей стране приспущены флаги. В знак памяти жители Лондона несут цветы к Виндзорскому замку. Соболезнования королеве Елизавете II, а также всем членам семьи и гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии направил Александр Лукашенко

Королевская семья будет в трауре 30 дней - это время Елизавета Вторая не будет исполнять свои обязанности и не подпишет ни один закон

Принц Филипп скончался сегодня в Виндзорском замке. В последние несколько месяцев самочувствие герцога Эдинбургского ухудшилось. До 100-летнего юбилея принц Филипп не дожил 2 месяца.

 
 
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В Великобритании скорбят по принцу Филиппу. По всей стране приспущены флаги. В знак памяти жители Лондона несут цветы к Виндзорскому замку. Соболезнования...
 
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