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В Марокко начинают полномасштабную войну с фейками
09.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРяд медиаплатформ запускают инициативы по продвижению надежных источников информации. Программа Verify направлена на осведомление жителей о технологиях создания фейк-новостей. Такое решение принято на фоне создания нового Кодекса о прессе, который предусматривает штраф в 21 тысячу долларов за публикацию фейкового контента.
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Ряд медиаплатформ запускают инициативы по продвижению надежных источников информации. Программа Verify направлена на осведомление жителей о технологиях создания...
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