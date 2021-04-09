Boeing предупредила авиакомпании о новых проблемах с лайнерами 737 MAX

Источник материала: Tut.by

Авиационная компания Boeing предупредила 16 своих клиентов о возможных проблемах с электронными системами некоторых моделей 737 MAX. Об этом сообщает CNN .



Фото: Reuters

В Boeing рекомендовали авиакомпаниям провести проверку лайнеров и убедиться в заземлении их электрических систем. В корпорации не уточнили, сколько именно лайнеров могла затронуть проблема, отметив лишь, что речь идет о «конкретной группе 737 MAX».

По информации CNBC, три авиакомпании из США уже приостановили полеты нескольких из имеющихся в их парках лайнеров Boeing 737 MAX. Речь идет о компаниях Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines. Southwest Airlines временно вывела из эксплуатации 30 из своих 58 737 MAX, American Airlines — 17 из 41, United Airlines — 16 из 30.

Полеты самолетов MAX 737 запретили по всему миру в 2019 году после двух авиакатастроф, в которых погибли больше 350 человек. Первое крушение Boeing 737 MAX произошло в октябре 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. В Эфиопии жертвами катастрофы стали 157 человек.

В компании заявили, что причиной стал сбой системы MCAS, которая должна автоматически корректировать положение самолета в воздухе. В ноябре 2020 года власти США разрешили возобновить эксплуатацию этого типа самолетов, и 9 декабря 737 MAX совершил первый коммерческий рейс за 20 месяцев.

В конце января европейский и британский авиарегуляторы разрешили снова использовать самолеты Boeing 737 MAX в пассажирских авиаперевозках.