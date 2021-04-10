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Джо Байден просит у Конгресса $ 715 млрд на оборону
10.04.2021 14:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКонгрессу США представлен проект бюджета на 2022 финансовый год. Его подготовила администрация президента Джо Байдена. Он предусматривает свыше полутора триллиона долларов расходов, в том числе 715 миллиардов на оборону. В проекте говорится, что администрация Байдена намерена продолжать модернизацию ядерного арсенала, начатую при Дональде Трампе. Оборонный бюджет собираются потратить на предполагаемые угрозы со стороны Китая и России. В частности, посредством сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Конгрессу США представлен проект бюджета на 2022 финансовый год. Его подготовила администрация президента Джо Байдена. Он предусматривает свыше полутора триллиона...
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