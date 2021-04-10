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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Джо Байден просит у Конгресса $ 715 млрд на оборону Конгрессу США представлен проект бюджета на 2022 финансовый год. Его подготовила администрация президента Джо Байдена. Он предусматривает свыше полутора триллиона...

Конгрессу США представлен проект бюджета на 2022 финансовый год. Его подготовила администрация президента Джо Байдена. Он предусматривает свыше полутора триллиона долларов расходов, в том числе 715 миллиардов на оборону. В проекте говорится, что администрация Байдена намерена продолжать модернизацию ядерного арсенала, начатую при Дональде Трампе. Оборонный бюджет собираются потратить на предполагаемые угрозы со стороны Китая и России. В частности, посредством сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.