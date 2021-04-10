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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Франции мигранты препятствовали работе полиции Мягкая миграционная политика французских властей не находит должного отклика в сердцах мигрантов. Так отреагировали жители квартала, где проживают беженцы, на...

Мягкая миграционная политика французских властей не находит должного отклика в сердцах мигрантов. Так отреагировали жители квартала, где проживают беженцы, на отряд полиции, который ехал по срочному вызову.Во Франции многие выступают за ужесточение правил приема мигрантов, а также более решительные меры по выявлению уже находящихся в стране радикалов, многие из которых имеют иммигрантский бэкграунд.