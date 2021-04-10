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Во Франции мигранты препятствовали работе полиции
10.04.2021 14:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМягкая миграционная политика французских властей не находит должного отклика в сердцах мигрантов. Так отреагировали жители квартала, где проживают беженцы, на отряд полиции, который ехал по срочному вызову.
Во Франции многие выступают за ужесточение правил приема мигрантов, а также более решительные меры по выявлению уже находящихся в стране радикалов, многие из которых имеют иммигрантский бэкграунд.
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Мягкая миграционная политика французских властей не находит должного отклика в сердцах мигрантов. Так отреагировали жители квартала, где проживают беженцы, на...
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