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В Гааге задержаны десятки активистов "Восстания выживающих"

10.04.2021 14:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Десятки активистов "Восстания выживающих" были задержаны в ходе протеста. Накануне перед зданием парламента в Гааге собрались активисты движения, требуя справедливого подхода в решении климатических проблем. В частности, в достижении целей Парижского соглашения по климату. Некоторые участницы были топлесс, сам митинг проходил мирно. Однако полиция не оценила благородных целей собравшихся.

Марш в защиту климата прошел и в крупных городах Новой Зеландии. Его организовал студенческий профсоюз. Молодежь требует от правительства действий по борьбе с изменением климата, в частности - перехода к зеленой экономике и помощи соседним тихоокеанским странам, которые несут на себе основную тяжесть изменения климата. 

 
 
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Десятки активистов "Восстания выживающих" были задержаны в ходе протеста. Накануне перед зданием парламента в Гааге собрались активисты движения, требуя...
 
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