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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российская туристка погибла в ДТП в Турции Россиянка погибла в ДТП в Турции. В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу из 32-х российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье. По...

Россиянка погибла в ДТП в Турции. В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу из 32-х российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге из-за плохих погодных условий. Травмы получили 26 человек.