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Российская туристка погибла в ДТП в Турции
10.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРоссиянка погибла в ДТП в Турции. В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу из 32-х российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге из-за плохих погодных условий. Травмы получили 26 человек.
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Россиянка погибла в ДТП в Турции. В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу из 32-х российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье. По...
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