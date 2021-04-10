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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Канадский священник выгнал полицию из храма В Канаде пастор выгнал полицию из храма. Инцидент произошел во время пасхальной службы. Священнослужитель был возмущен до глубины души, когда прямо во время...

В Канаде пастор выгнал полицию из храма. Инцидент произошел во время пасхальной службы. Священнослужитель был возмущен до глубины души, когда прямо во время богослужения в церковь вошла группа полицейских для проверки соблюдения санитарных правил. Он прервал службу и заставил правоохранителей уйти, называя их "нацистами " и "гестапо".