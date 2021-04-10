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Канадский священник выгнал полицию из храма

10.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Канаде пастор выгнал полицию из храма. Инцидент произошел во время пасхальной службы. Священнослужитель был возмущен до глубины души, когда прямо во время богослужения в церковь вошла группа полицейских для проверки соблюдения санитарных правил. Он прервал службу и заставил правоохранителей уйти, называя их "нацистами " и "гестапо".

Артур Павловски, пастор: "Это немыслимо! Эти социопаты приходят в святую Пасху - в главный праздник всего года - и запугивают христиан! Это просто за гранью понимания!".

 
 
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В Канаде пастор выгнал полицию из храма. Инцидент произошел во время пасхальной службы. Священнослужитель был возмущен до глубины души, когда прямо во время...
 
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