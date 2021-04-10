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В Бристоле очередные стычки с полицией в рамках движения "Убей законопроект"

10.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Радикалов не остановил даже траур по принцу Филиппу, который скончался накануне. Вечером группа активистов дважды прошла по центру города, скандируя: "Это наши улицы!". Полицейские не согласились и разогнали толпу. Один человек задержан. 

Это уже седьмая акция протеста в городе против нашумевшего законопроекта. Он позволит полиции самостоятельно регламентировать начало и окончание протестных акций, в том числе и одиночных пикетов. За неподчинение правилам предусмотрен штраф в размере около двух с половиной тысяч футов стерлингов.

 
 
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Радикалов не остановил даже траур по принцу Филиппу, который скончался накануне. Вечером группа активистов дважды прошла по центру города, скандируя: "Это наши...
 
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