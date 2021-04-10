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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бристоле очередные стычки с полицией в рамках движения "Убей законопроект" Радикалов не остановил даже траур по принцу Филиппу, который скончался накануне. Вечером группа активистов дважды прошла по центру города, скандируя: "Это наши...

Радикалов не остановил даже траур по принцу Филиппу, который скончался накануне. Вечером группа активистов дважды прошла по центру города, скандируя: "Это наши улицы!". Полицейские не согласились и разогнали толпу. Один человек задержан.Это уже седьмая акция протеста в городе против нашумевшего законопроекта. Он позволит полиции самостоятельно регламентировать начало и окончание протестных акций, в том числе и одиночных пикетов. За неподчинение правилам предусмотрен штраф в размере около двух с половиной тысяч футов стерлингов.