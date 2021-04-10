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Почти 19 млн украинцев живут за чертой бедности
10.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУкраина стоит на пороге бедности. Такое мнение озвучил экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Сейчас, по данным Национальной академии наук, за чертой бедности живут почти 19 млн украинцев, то есть - около половины населения. Дальше, по мнению бывшего министра, будет только хуже. Украину ждет социальное расслоение и глубокий политический кризис. В то же время около 70 % жителей страны считают, что страна движется в неправильном направлении. Таковы итоги апрельского опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные накануне на сайте организации. По данным опроса, 52 % (то есть - более половины украинцев) не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Украина стоит на пороге бедности. Такое мнение озвучил экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Сейчас, по данным Национальной академии наук, за чертой бедности...
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