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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском Разгонами и задержаниями вспоминают в Польше жертв авиакатастрофы под Смоленском. Оппозиция устроила демонстрацию в парке у площади Юзефа Пилсудского, где...

Разгонами и задержаниями вспоминают в Польше жертв авиакатастрофы под Смоленском. Оппозиция устроила демонстрацию в парке у площади Юзефа Пилсудского, где установлен памятник погибшим. Там официальные лица возлагают цветы и зажигают свечи. Усиленные отряды полиции не позволили митингующим приблизиться непосредственно к памятнику. Начались стычки.Напомним, 10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским направлялась в Катынь для участия в памятных мероприятиях. В результате аварийной посадки самолета в условиях плохой видимости погибли все 96 человек, которые были на борту.