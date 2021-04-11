В Европарламенте выступили за ужесточение санкций ЕС и США против России

Источник материала: Tut.by

Властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии. Такое мнение в интервью медиагруппе Funke выразил Манфред Вебер, председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии.



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По его словам, Москва «продолжает курс опасных провокаций», а размещение российских войск в районе востока Украины — это «испытание для Запада». «Ответ на этот вопрос должен быть ясным и твердым», — считает политик (цитата по Die Zeit).

Как отметил Вебер, ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство. «Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации. В таком случае дальнейшее строительство газопровода „Северный поток-2“ через Балтийское море больше не будет устойчивым», — добавил он.

7 апреля Bloomberg cо ссылкой на источники сообщал, что власти США собираются ввести санкции против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, а также рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию, заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны США. При этом он назвал линию Вашингтона по отношению к Москве «тупиковой, может быть, даже тупой». По его словам, это «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции».

В начале марта Bloomberg писал, что власти западных стран могут предпринять «экстремальные шаги» в вопросе введения новых санкций против России. В частности, по данным агентства, такие обсуждения идут между Вашингтоном и Лондоном. Одним из поводов для дополнительных мер может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию отравления Навального, говорили собеседники агентства. Военные специалисты в Германии, а также эксперты лабораторий из Франции и Швеции утверждали, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Российские власти причастность к отравлению оппозиционера неоднократно опровергали и отмечали, что Германия не отвечает на запросы по ситуации с Навальным.

США и ЕС вводили санкции против российских чиновников и компаний в том числе из-за ситуации в Украине, в связи с отравлением Навального, из-за строительства газопровода «Северный поток-2», а также из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.