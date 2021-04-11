ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобороны Украины заявило о гибели своего военного на Донбассе

11.04.2021 13:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Донбассе в результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение, сообщило Минобороны Украины. Состояние пострадавшего военнослужащего — средней тяжести.

В сообщении Минобороны Украины говорится, что за 10 апреля зафиксировано девять обстрелов и один пролет беспилотника через линию разграничения. В какой именно части Донбасса украинский военный получил смертельное ранение, не уточняется.

ДНР и ЛНР, в свою очередь, заявили, что украинская сторона восемь раз нарушила режим прекращения огня, сообщает «Интерфакс».

С конца марта поступают сообщения о том, что Россия резко увеличила концентрацию своих войск на границе с Украиной. В Минобороны РФ передислокацию войск объяснили проведением учений, в Кремле заверили, что российские войска не представляют ни для кого угрозы и находятся на российской территории там, «где это признано необходимым и целесообразным».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С конца марта поступают сообщения о том, что Россия резко увеличила концентрацию своих войск на границе с Украиной.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Европарламенте выступили за ужесточение санкций ЕС и США против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by