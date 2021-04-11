СМИ опубликовали разговоры подозреваемого по делу MH17 в день трагедии

Источник материала: Tut.by

Журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) прослушали аудиокассеты с записями около тысячи телефонных разговоров, которые, как утверждается, вел подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boieng бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский до, во время и после авиакатастрофы. По данным NOS, записи были сделаны спецслужбами Украины, их подлинность подтвердила Совместная следственная группа (JIT), расследующая крушение.



Фото: Reuters

Дубинский в течение нескольких часов после крушения не был в курсе авиакатастрофы, сообщили в NOS.

В разговоре 17 июля, в день катастрофы, Дубинский много говорит о ракете «Бук», которая, по данным JIT, в конечном итоге сбивает MH17, указывает NOS. Примерно через полчаса после крушения пассажирского самолета Дубинский, как следует из записей, узнает от сослуживцев, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем ему требуется почти два часа, чтобы выяснить, что в это время был сбит пассажирский Boieng. Когда Дубинский потребовал разъяснений, его сослуживцы ответили, что Boieng был сбит украинским военным самолетом, после чего сепаратисты якобы сбили из «Бука» истребитель, передает NOS.

Тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, сообщает NOS со ссылкой на прокуратуру.

РБК обратился за комментарием к Сергею Дубинскому.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, в том числе 196 голландцев, все погибли.

Для расследования крушения была создана Международная следственная группа (JIT). Она установила, что причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук». По данным JIT, «Бук», из которого был сбит Boeing, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.

В 2019 году JIT назвала четверых подозреваемых по делу — трех россиян и украинца: ими стали бывший заместитель командира военной разведки ДНР Олег Пулатов, глава разведки ДНР Сергей Дубинский, бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и ополченец Леонид Харченко. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории России.

В феврале этого года окружной суд Гааги постановил приобщить к делу о крушении Boeing доклады российского оборонного концерна «Алмаз-Антей», который выступает производителем комплексов ПВО «Бук». «Алмаз-Антей» провел собственное расследование и заключил, что малайзийский самолет был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», не стоящих на вооружении российской армии, но используемых в Украине.

Россия неоднократно отвергала все обвинения в причастности к катастрофе. В июне 2019 года президент Владимир Путин говорил, что Россию не устраивают выводы международного следствия по MH17, а западные эксперты не прислушиваются к российской версии. Согласно версии российских властей, Boeing сбили из «Бука», но ракетой более старой модификации, которая была сняты с вооружения российской армии, но остались в распоряжении украинской армии.