ЦИК сообщил, что за изменение Конституции Кыргызстана проголосовали более 75% избирателей

Источник материала: Tut.by

Референдум о внесении изменений в Конституцию Кыргызстана признан состоявшимся, поскольку явка на голосовании превысила 30%. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, передает киргизское информационное агентство «24».





«Можно сказать, что референдум состоялся. Я верю, что применения административного ресурса не было», — сказал Кармышаков.

Он добавил, что голосование завершилось везде, кроме некоторых заграничных участков. По его словам, грубых нарушений не было. В основном они касались технических вопросов.

Киргизский телерадиоканал КТРК со ссылкой на заявление главы ЦИК Нуржан Шайльдабекову сообщает, что по предварительным данным за изменение Основного закона страны проголосовали 80% участников референдума, против — 16%.

По предварительным данным киргизского ЦИК, за поправки в Конституцию проголосовали 543 270 человек — т.е. 75,80% избирателей, передает «Радио Азаттык». Против выступили 12,95% участников референдума, т.е. 92 836 граждан.

На референдуме предлагается передать обязанности главы правительства руководителю аппарата президента. Сам глава государства сможет назначать и увольнять министров. Число депутатов Жогорку Кенеш — киргизского парламента — предлагается сократить: сейчас в нем заседают 120 человек, поправки предлагают снизить это количество до 90.