СМИ узнали о планах поставить памятник принцу Филиппу в центре Лондона

Источник материала: Tut.by

В центре Лондона планируется установить памятник покойному принцу Филиппу, это предложение поддержали британские парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны, пишет газета The Telegraph.



Фото: Reuters

Предполагается, что статуя будет установлена в центре Лондона на улице Мэлл, рядом с Букингемским дворцом. Премьер-министр страны Борис Джонсон, скорее всего, также выступит за установку памятника, пишет издание со ссылкой на источник, также инициативу поддержал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

По данным издания, частично установка статуи принцу Филиппу будет финансироваться за счет пожертвований, которые сможет внести любой желающий.

На улице Мэлл, где планируется установка памятника, также находится мемориал короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон — родителей Елизаветы II.

Герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II принц Филипп умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории, но при этом Филипп стал первым со времен умершего в 1861 году принца Альберта супругом монарха Великобритании, умершим раньше сюзерена.

Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. До похорон в Великобритании действует общенациональный траур.