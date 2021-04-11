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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 79 % граждан Кыргызстана за изменение Конституции В Кыргызстане состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию, а также выборы в местные органы власти. По сообщениям ЦИК, внесение изменений в Конституцию...

В Кыргызстане состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию, а также выборы в местные органы власти. По сообщениям ЦИК, внесение изменений в Конституцию страны одобрили более 79 % избирателей. Преобразования основного закона предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности с 120 до 90 человек. Глава государства получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.