Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Извержение вулкана на Карибах: Джорджтаун засыпало пеплом На карибском острове Сент-Винсент началось извержение вулкана Ла-Суфриер. В стране объявлена красная тревога. Около 16 тысяч человек были вынуждены экстренно ...

На карибском острове Сент-Винсент началось извержение вулкана Ла-Суфриер. В стране объявлена красная тревога. Около 16 тысяч человек были вынуждены экстренно эвакуироваться. Огненная гора выбросила столб дыма на высоту 6 километров. Вулканическим пеплом покрылся Джорджтаун. Город как будто усыпан снегом. К слову, это первое извержение за последние 42 года. Просыпаться после долгого сна вулкан начал в декабре.