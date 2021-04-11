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Извержение вулкана на Карибах: Джорджтаун засыпало пеплом

11.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На карибском острове Сент-Винсент началось извержение вулкана Ла-Суфриер. В стране объявлена красная тревога. Около 16 тысяч человек были вынуждены экстренно эвакуироваться. Огненная гора выбросила столб дыма на высоту 6 километров. Вулканическим пеплом покрылся Джорджтаун. Город как будто усыпан снегом. К слову, это первое извержение за последние 42 года. Просыпаться после долгого сна вулкан начал в декабре.
 
 
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На карибском острове Сент-Винсент началось извержение вулкана Ла-Суфриер. В стране объявлена красная тревога. Около 16 тысяч человек были вынуждены экстренно ...
 
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