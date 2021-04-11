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Устроивший стрельбу в отеле Гонолулу покончил с собой
11.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтали известны новые подробности ЧП в американском штате Гавайи. Вооруженный мужчина покончил с собой. Ранее неизвестный заперся в гостиничном номере и отстреливался от полицейских через дверь. К счастью, никто не пострадал. Преступником оказался военнослужащий ВМФ.
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Стали известны новые подробности ЧП в американском штате Гавайи. Вооруженный мужчина покончил с собой. Ранее неизвестный заперся в гостиничном номере и...
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