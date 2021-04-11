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Памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона
11.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтатуя появится недалеко от Букингемского дворца. Похороны назначены на 17 апреля. Из-за пандемии они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. На церемонии будут присутствовать лишь 30 человек. Для всех остальных организуют трансляцию в прямом эфире британского телевидения. Тем временем люди продолжают нести цветы к Букингемскому дворцу, игнорируя призывы властей и королевской семьи воздержаться от собраний из-за пандемии COVID-19.
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Статуя появится недалеко от Букингемского дворца. Похороны назначены на 17 апреля. Из-за пандемии они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского...
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